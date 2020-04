São Paulo tem a manhã com maior índice de congestionamento registrado na quarentena

A cidade de São Paulo atingiu, nesta quinta-feira (30), 19 quilômetros de congestionamento às 8h33 da manhã.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego), é o maior índice registrado desde o início da quarentena na capital paulista. Quase metade das ruas engarrafadas estão na zona sul da cidade.

Veja também:

Aplicativo do auxílio emergencial para iPhone é atualizado após reclamações

Bolsonaro ‘não engole’ liminar do STF e vai recorrer por Ramagem na PF

De acordo com o governo de São Paulo, o isolamento no estado se manteve em 48% na terça-feira (28). O governador João Doria (PSDB) afirmou que se o índice não aumentar na próxima semana, as medidas da quarentena poderão ser endurecidas. O assunto será tratado em uma reunião com o prefeito Bruno Covas (PSDB).