EUA afirmam que coronavírus 'não foi criado pelo homem'

Os serviços de Inteligência do governo dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (30) que o novo coronavírus (Sars-CoV-2) "não foi criado pelo homem ou modificado geneticamente em laboratório".

A informação foi repassada pelos diretores das agências de Inteligência, que coordenam o trabalho de todos os órgãos nacionais, como a CIA e a NSA. Agora, os especialistas buscam determinar "se a pandemia começou pelo contato com animais infectados" ou se ela foi causada por "algum problema em um laboratório de Wuhan", a cidade chinesa onde os primeiros casos foram relatados.

A notícia vai no mesmo sentido de outra pesquisa, feita pelo Scripps Research Institute e publicada na revista "Nature Medicine" no dia 26 de março, de que o Sars-CoV-2 era incontestavelmente um vírus natural. Naquele momento, os pesquisadores informaram que era preciso entender como "um vírus animal fez um salto de espécie para infectar o homem de maneira tão eficaz" para prevenir esse tipo de epidemia no futuro.

Por diversas vezes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou que a China poderia estar por trás da criação da pandemia, seguindo diversas teorias da conspiração que haviam sido divulgadas até por pessoas ligadas ao governo de Jair Bolsonaro.