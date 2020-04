Agências da Caixa abrem no sábado e saque de auxílio é antecipado

A Caixa Econômica Federal antecipa para este sábado, 2 de maio, o saque sem cartão do auxílio emergencial de R$ 600 para os nascidos em setembro e outubro. O calendário anterior previa esse serviço para a segunda-feira.

Liberação do saque do auxílio emergencial:

· 30 de abril – nascidos julho e agosto

· 02 de maio – nascidos em setembro e outubro

· 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Veja também:

Ministério da Saúde só enviou a estados 11% de kits de UTI prometidos

Gilmar Mendes nega pedido contra prorrogação da CPMI das Fake News

No sábado, 800 agências da Caixa vão abrir para o público entre 8h e 12h. A lista para consulta ao benefício está no site do banco. Para realizar o saque, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo “Caixa Tem”, fazer o login e selecionar a opção “saque sem cartão”. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.

Durante toda a semana, agências da Caixa por todo o país tiveram grandes filas nos arredores e aglomerações para ter acesso ao auxílio emergencial. A liberação do saque foi dividida pelo mês de nascimento dos beneficiários, mas a Caixa afirma que muitas pessoas estão indo na data errada e sem os preparativos corretos, o que causa lotações.