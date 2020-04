436 milhões de empresas podem fechar, estima OIT

Ao menos 436 milhões de empresas em todo o planeta correm sério risco de interromper as atividades devido à crise gerada pela pandemia de covid-19, advertiu ontem a OIT (Organização Internacional do Trabalho), que cobrou medidas urgentes para ajudar os negócios e funcionários afetados, segundo a

agência de notícias EFE.

Por meio do terceiro relatório sobre os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, a OIT calcula que 232 milhões de empresas de atacado e varejo, 111 milhões da indústria manufatureira, 51 milhões de hotelaria e 42 milhões em outras atividades estão em sério perigo.



“Milhões de empresas ao redor do mundo estão à beira do colapso, sem economias e sem acesso ao crédito. Esta é a verdadeira face do mundo do trabalho. Se não forem ajudadas agora, simplesmente perecerão”, alertou em comunicado o diretor geral da OIT, Guy Ryder.

No relatório, a organização prevê que no segundo semestre, devido aos confinamentos e outras medidas para frear o contágio, deverá ser perdido 10,5% das horas de trabalho no planeta, o equivalente a 305 milhões de empregos em tempo integral (no início deste mês, a previsão era de 195 milhões).

Por regiões, a OIT calcula que a América será a mais prejudicada, com uma perda de 12,4% das horas de trabalho, seguida pela Europa, com 11,8%, enquanto as de mais superariam 9%.

A crise tem especial impacto negativo na economia informal, da qual vive mais da metade dos trabalhadores do mundo (2 bilhões dos 3,3 bilhões), motivo pelo qual a OIT estima que 1,3 bilhão deles “correm o risco iminente de perder as fontes de sustento”.

No primeiro mês de medidas de isolamento social, a OIT calcula que esses trabalhadores informais perderam 60% da renda, porcentagem que foi ainda maior na África e na América (81%) e na Europa e na Ásia Central.

A organização pede para que as medidas tomadas em cada país para retomar a economia sejam baseadas em um alto nível de criação de empregos e apoiadas “por políticas e instituições trabalhistas mais fortes e sistemas de proteção social mais abrangentes”.



A OIT também aconselha maior coordenação internacional dos pacotes de medidas de estímulo e iniciativas para aliviar a incerteza, de modo que a “recuperação seja eficaz e sustentável”.