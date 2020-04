Quer ficar milionário? Prêmio da Mega-Sena desta quarta-feira é de R$ 42 milhões

A corrida para ficar milionário já começou e as chances de participar se encerram às 19h desta quarta-feira, quando a Caixa Econômica Federal encerra as apostas para o sorteio do prêmio milionário de R$ 42 milhões da Mega-Sena.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. O Metro Jornal divulga em tempo real no site e nas redes os resultados das loterias.

A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. A mais cara, com 15 dezenas, R$ 22.522,50.

Para concorrer na Mega-Sena, basta dirigir-se a qualquer casa lotérica e fazer sua aposta. Quem estiver em região de quarentena, pode usar o aplicativo Loterias Caixa e fazer a aposta pela Internet.

Chances de ganhar

As chances mudam de acordo com o número de dezenas apostadas em cada volante. No sorteio básico, com 6 dezenas, a chance é de 1 para 50.063.860.