Número de furtos e vandalismo em semáforos dobra durante a quarentena em SP

Com as ruas mais vazias, o número de furtos e vandalismo em semáforos mais do que dobrou durante a quarentena na cidade de São Paulo.

De acordo com o levantamento da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego), foram 233 ocorrências do tipo na primeira quinzena de abril, elevando a média para 15 por dia. No primeiro trimestre deste ano, a média foi de 7 semáforos danificados diariamente.

De janeiro a março, a prefeitura precisou repor 56 quilômetros de fiação elétrica. Apenas na primeira metade de abril, esse total foi de 22 quilômetros de fios.

Veja também:

Fiscais fecham 206 estabelecimentos não essenciais em São Paulo

Ladrões usam máscara contra coronavírus para fazer assaltos no interior paulista

A CET afirma que o vandalismo pode afetar o funcionamento de até cinco cruzamentos semaforizados numa mesma região.

A área central da cidade costuma concentrar o maior número de falhas por furto ou vandalismo, mas também foi verificado um aumento significativo na região leste.