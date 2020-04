Especialista ensina o que fazer em tempo de grana curta

Se a pessoa está com muitas dívidas e ainda perde o emprego, o que fazer nesse tempo de pandemia? Como pagar as contas?

Segundo o economista William Baghdassarian, PhD em Finanças pela Universidade de Reading (Reino Unido) e professor de Finanças do Ibmec de Brasília, é importante tentar manter a calma e pensar como cortar ou diminuir os gastos domésticos.

Baghdassarian explica ser fundamental mudar alguns hábitos, como no uso da energia. E se tem contas a pagar, eleger o pagamento daquelas de maior necessidade: “Em tempos normais, devemos buscar pagar todas as contas, mas não estamos vivendo tempos normais, e, para piorar, ainda há a falta de renda.”

Nesse caso, o ideal é pagar as que vão trazer grande dor de cabeça em caso de inadimplência, a exemplo da de luz, pois não dá para ficar 24 horas dentro de casa sem energia elétrica. Negociar, segundo o professor, é imprescindível nesse contexto: com o locador do imóvel; com a mensalidade da escola dos filhos; com o dono do armazém; etc.

Por fim, Baghdassarian aconselha a, por um lado, não fazer novas dívidas, e, por outro, aproveitar o atual tempo disponível para buscar se qualificar em outra atividade que permita agregar renda.