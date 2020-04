Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quarta, 29 de abril

O dólar segue em baixa e alinhado à queda predominante da moeda americana no exterior em meio à menor tensão política interna e a alta dos futuros das bolsas em Nova York e do petróleo diante dos planos ou da reabertura de alguns estados americanos e países europeus. A volta das apostas de corte de 0,50 ponto da Selic em maio, num cenário de fraqueza econômica e preços mostrando inflação baixa ou deflação, fica em segundo plano.

Também ajuda a percepção de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tomou as rédeas na condução da política econômica do País. Caiu bem no mercado Guedes enfatizar na manhã desta quarta-feira: "Pegamos o País quebrado. Vamos propor quebrar de novo? (referindo-se ao Plano Pró-Brasil lançado pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto) . O caminho da retomada já conhecemos: marco do saneamento, choque de energia barata, simplificação de impostos, facilitar investimentos privados", concluiu.

