Coronavírus avança no Brasil

Com mais 474 mortes registradas só nesta terça-feira – novo recorde diário –, o Brasil atingiu 5.017 óbitos

provocados pela covid-19. Com isso, passamos do 10º para o 9º lugar no ranking das nações com mais

mortes. A ultrapassagem é significativa.

O Brasil deixou para trás a China, país de origem do novo

coronavírus e de onde a doença se espalhou a partir do fim do ano passado para o resto do mundo.

Enquanto a curva no país asiático já mostra achatamento, a do Brasil ainda está crescendo.

A China registrou seu primeiro óbito em 11 de janeiro e alcançou ontem, 108 dias depois, 4,6 mil casos.

O Brasil registrou seu primeiro óbito em 17 de março e alcançou ontem, 42 dias depois, 5 mil casos.