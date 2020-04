Sobe para cinco o número de mortes nos hospitais de campanha de São Paulo

Subiu para cinco o número de mortes nos hospitais de campanha de São Paulo. As duas últimas foram registradas na terça-feira (28) no Anhembi, zona norte. São quatro no sambódromo e uma no estádio do Pacaembu, zona oeste. As informações são do repórter Lucas Jozino, da Rádio Bandeirantes.

As vítimas, de 43 e 79 anos, eram do sexo masculino e tinham comorbidades, que não foram divulgadas pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com a última atualização, 398 pacientes estão internados no hospital do Anhembi, 372 na enfermaria e 26 em leitos de estabilização, os casos mais graves.

No Pacaembu, são 143 pacientes em atendimento: 138 em enfermaria e 5 em leitos de estabilização. O terceiro hospital neste modelo está sendo construído no complexo do Ibirapuera e deve ser entregue no dia 1º de maio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo contabiliza 1.337 mortes confirmadas do novo coronavírus e outras 1.693 suspeitas, um total de 3.030. O Estado de São Paulo tem 2.049 mortes confirmadas pela doença.