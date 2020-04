Avião colide com pássaro ao decolar no Aeroporto de Guarulhos

Depois de ouvintes relatarem à BandNews FM problemas em um avião que saía do Aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport afirmou que um pássaro atingiu com uma das turbinas do voo 2034, com destino a Salvador, que decolou nesta quarta-feira, 29.

Segundo os relatos, uma aeronave da GOL levantou voo e teria apresentado problemas em uma das turbinas, com muito barulho e fumaça.

A colisão com um pássaro é conhecida como 'BirdStike' ou 'Risco Aviário'. Ninguém ficou ferido com o acidente.