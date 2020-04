6º Startup Day do Sebrae será 100% online, em 30 de maio

Empresários, startups e pessoas interessadas em inovação em todo o país poderão participar, no próximo dia 30 de maio, da sexta edição do Startup Day.

O evento, realizado pelo Sebrae, tem como objetivo facilitar a troca de experiências e a realização de negócios. Até o ano passado realizado de forma presencial, neste ano, devido às restrições impostas pelo coronavírus, o evento será 100% online.

O formato pretende favorecer a interação do público de diferentes locais do país. Serão oferecidas 5 mil vagas para participação em um ambiente virtual específico. Além disso, todo o evento será transmitido ao vivo pelo próprio site do Sebrae.

A pré-inscrição será anunciada no dia 16 de maio por meio de uma live nas redes sociais do Sebrae.