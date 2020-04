Respirador de baixo custo criado pela USP passa nos testes finais para uso humano

Um respirador de baixo custo e rápida fabricação criado por pesquisadores da USP passa nos testes finais para uso em humanos. O “Inspire” foi testado em quatro pacientes no Instituto do Coração e no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e foi aprovado pelos técnicos. As informações são da repórter Maira Di Giaimo, da Rádio Bandeirantes.

Agora, será submetido à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que possa ser usado em hospitais. De acordo com a Anvisa, os processos relacionados a ventiladores pulmonares têm prioridade e são submetidos à análise imediata.A expectativa é que a resposta ao pedido de aprovação saia em até 15 dias.