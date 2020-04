Auxílio emergencial tem reclamações de demora e dificuldade para sacar o dinheiro

Centenas de pessoas continuam reclamando de dificuldades para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Usuários do aplicativo afirmam que não tiveram resposta sobre o benefício ou que não conseguem sacar o dinheiro.

Eliane Alves é costureira, em Toritama, cidade do interior de Pernambuco. Sozinha, ela sustenta uma casa que, além dela, inclui quatro filhos: um de 16, outro de 13, um de 12 e um de seis anos de idade. Desde o começo da pandemia de coronavírus, a fonte de renda secou e a esperança era conseguir a ajuda prometida pelo governo federal. Ela afirma que, quando tenta abrir o aplicativo Caixa TEM, a resposta é uma só: aguardar – e sem previsão de resposta.

Uma funcionária da Caixa Econômica Federal, que prefere não ter o nome revelado, diz que muita gente vai até a agência para fazer o saque sem saber que precisa gerar um código token online para efetuar a retirada do dinheiro. Como muitos não sabem disso, vão até o banco só com o documento de identidade, sem celular e sem conexão com a internet. No Rio de Janeiro, as filas para acessar as agências da Caixa Econômica Federal, assim como em todo o País, dobravam quarteirões.

O vendedor autônomo Carlos Roberto Neves chegou a entrar na unidade de São Gonçalo, Região Metropolitana, na tarde desta segunda-feira (27), mas não conseguiu sacar o dinheiro. Para o taxista Jeferson dos Santos, o auxílio ainda não é suficiente para suprir o prejuízo do último mês por causa da diminuição no número de corridas na cidade.

No Amazonas, os manauaras denunciam que há pessoas vendendo a senha e o lugar na fila, com valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 90,00 reais. Além das longas filas, muitos ainda não conseguiram acessar o benefício ou transferir e acessar pelo aplicativo.

Os saques do auxílio emergencial começaram nesta segunda em agências da Caixa Econômica Federal e em lotéricas e vão até o dia 5 de maio. Já puderam retirar o dinheiro aqueles nascidos em janeiro e fevereiro. Nesta terça (28), podem sacar os valores os nascidos em março e abril.

Confira o calendário:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro