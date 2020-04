Acumulada há vários sorteios, Mega-Sena paga R$ 42 milhões na quarta-feira

Fãs da Mega-Sena tem motivos de sobra para comemorar, já que o sorteio da próxima quarta-feira tem um prêmio acumulado suficiente para tirar o sono de qualquer apostador. O sortudo que conseguir acertar as seis dezenas nesta quarta-feira levará para casa a "modesta" quantia de R$ 42 milhões.

É dinheiro suficiente para o ganhador esquecer de uma vez por todas os problemas da vida cotidiana e levar uma vida de marajá, com direito a mansões, carro importado e viagens internacionais. Ou realizar seus sonhos empresariais e de investimento.

O importante é não perder o prazo e fazer sua aposta até as 19h desta quarta-feira em qualquer casa lotérica do país. Se a sua cidade estiver em quarentena, use o aplicativo da Caixa Loterias Online e faça suas apostas pela Internet.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa. O Metro Jornal acompanha o sorteio e divulga o resultado em tempo real.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50.