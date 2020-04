Secretário de Saúde de SP diz que ainda não teve contato com Nelson Teich

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, afirmou que desde que houve a troca no comando do Ministério da Saúde, não tem contato com o novo ministro responsável pela pasta, Nelson Teich.

Germann disse nesta segunda-feira (27) que "todas as questões a gente (Governo de São Paulo) trata com o segundo e o terceiro nível do Ministério. Não precisamos, por enquanto, ter uma reunião específica com o ministro. A ideia de colocar na agenda é para um primeiro relacionamento."

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), "na última quinta feira (23) o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que são os governadores do Sul e Sudeste – são sete – protocolou uma solicitação ao ministro Nelson Teich para que ele possa fazer uma videoconferência com os governadores e com os secretários de Saúde da região Sul e Sudeste, notoriamente a mais afetada pelo coronavírus".