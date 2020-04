Programa do Sebrae ajuda pequeno negócio a vender pela internet

Donos de pequenos negócios tradicionais poderão ter acesso a uma nova ação do Sebrae para promover negócios na internet e enfrentar a crise do coronavírus. A partir hoje, estão abertas as pré-inscrições para o Sebrae Acelera Digital.

Durante 10 dias, os empresários selecionados terão a oportunidade de participar de jornada de aceleração ágil, por meio de três encontros virtuais em grupos fechados no WhatsApp. Eles serão divididos por segmento e maturidade digital, com base no nível de aplicação das tecnologias digitais no dia a dia da empresa.

Ao longo da jornada, os participantes receberão mentorias sobre marketing digital direcionado ao negócio, a partir do desempenho de cada empresa na aplicação das ferramentas digitais. De forma rápida e prática, segundo o Sebrae, os empresários deverão aplicar os conhecimentos adquiridos para promover a presença digital do negócio com resultados reais de venda.

O lançamento oficial do Sebrae Acelera Digital será anunciado durante a abertura da 3ª edição da Semana da Transformação Digital, evento online e gratuito, que acontecerá entre hoje e o dia 1º de maio.

Para participar do Sebrae Acelera Digital, é preciso preencher um formulário do Sebrae pela internet. Não há pré-requisito para participação e, logo após a pré-inscrição, uma equipe do Sebrae fará contato com o empresário.