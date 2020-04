São Paulo inaugura 100 novos leitos para covid-19 em hospital da zona sul

O Hospital Municipal M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, inaugurou nesta segunda-feira (27) 100 leitos de observação para pacientes com suspeita de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A estrutura foi montada em um prédio anexo ao hospital, ligado por passarelas modulares. São 16 quartos, além de posto de enfermagem e serviços, farmácia satélite e depósitos. O espaço vai receber pacientes com sintomas de média complexidade.

A estrutura foi aberta graças a uma parceria com as empresas Ambev, Gerdau e o Hospital Israelita Albert Einstein. O investimento privado no local foi de R$ 13,5 milhões e, após a pandemia, a estrutura seguirá como parte do sistema público.

“Os novos leitos entram no sistema de regulação do município hoje para que possam ser utilizados na luta que a cidade vem tendo na questão do coronavírus. São mais 574 profissionais contratados para atuar nessa nova ala”, afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB).