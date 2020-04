3,5 milhões de alunos da rede estadual de SP começam aulas à distância

Hoje, os 3,5 milhões de alunos da rede estadual de São Paulo voltam às aulas, mas de maneira remota. Elas serão transmitidas pela TV aberta e pelo aplicativo do Centro de Mídias da Secretaria de Estado da Educação. A modalidade já vem sendo adotada por escolas particulares e deixa a dúvida a pais e responsáveis: como fazer para dar certo?

A primeira providência, segundo especialistas ouvidos pelo Metro Jornal, é organizar a rotina do aluno para que ele dedique tempo ao estudo e tenha mais possibilidade de se concentrar nas tarefas. “Definir horários de forma clara e dividir os períodos entre a aula ao vivo, momento de estudar, de reler o conteúdo, de fazer as atividades online, de intervalos”, disse o educador Juliano Costa, vice-presidente de produtos da empresa educacional Pearson.

Igualmente importante é providenciar um local adequado para o estudo. “O ambiente precisa estar iluminado e não ter outras distrações”, afirmou Claudia Sintoni, coordenadora de formação do Itaú Social. “Os equipamentos devem estar em bom estado de funcionamento e o silêncio precisa ser respeitado.”

Estudantes nessa faixa, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, têm maior dificuldade de concentração nas atividades online, disseram os especialistas. Assim, o papel de pais e responsáveis para melhorar o aproveitamento é decisivo. “Nesse momento, é fundamental que os pais supervisionem e cobrem do aluno a execução e entrega das atividades que a escola propõe”, declarou Renato Casagrande, especialista em gestão educacional.

E o estímulo também é importante, conforme Ivan Gontijo, coordenador de projetos da Todos Pela Educação: “Quem conhece sobre a realidade das escolas sabe que convencer os alunos sobre a importância de estudar é muito difícil no contexto ‘normal’, então nesse contexto excepcional é muito importante que os responsáveis sejam co-responsáveis nesse processo e assumir o papel de auxílio aos alunos”.

Se surgirem dúvidas dos estudantes que os pais não consigam solucionar, é importante estabelecer um canal de comunicação com a escola, para que o professor possa ajudar responsável e aluno com a dificuldade apresentada, diz Casagrande.

Sintoni indicou outra possibilidade: “Pesquisarem juntos sobre o tema [pais e filhos], com um espírito colaborativo de construção de aprendizagem conjunta”.

Gontijo alertou que o ensino remoto não é capaz de substituir o presencial, no qual a aprendizagem tende a ser muito superior, mas, diante da atual situação, ele é melhor do que ficar sem atividade nenhuma.

Avaliação deve ser feita na volta

O secretário estadual de Educação de SP, Rossieli Soares, disse que na volta às aulas presenciais haverá uma avaliação da aprendizagem para que estudantes com mais dificuldades passem por recuperação.

Para Ivan Gontijo, do Todos pela Educação, essa medida será importante. “Talvez até mudar o modelo das turmas para que sejam nivelados os alunos com mais dificuldade em uma turma com um apoio e carga horária maior”, sugeriu.

Como vai funcionar a aula online da rede estadual de SP

Por onde

Aplicativos

CMSP Educação Infantil e Anos Iniciais

CMSP para Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio

TVs abertas (canal digital)

TV Univesp (canal 2.2)

TV Educação (canal 2.3)

Horários, de segunda a sexta

Creche e pré-escola

12h às 14h (aplicativo e TV Univesp)

Anos iniciais

1º ano – 7h30 às 9h (aplicativo e TV Univesp)

2º ano – 9h às 10h30 (aplicativo e TV Univesp)

3º ano – 10h30 às 12h (aplicativo e TV Univesp)

4º ano – 14h às 15h30 (aplicativo e TV Univesp)

5º ano – 15h30 às 17h (aplicativo e TV Univesp)

Anos finais e médio

6º ano – 9h às 9h45 (aplicativo) / 7h30 às 9h (TV Educação)

7º ano – 10h30 às 11h15 (aplicativo) / 9h às 10h30 (TV Educação)

8º ano – 9h45 às 10h30 (aplicativo) / 10h30 às 12h (TV Educação)

9º ano – 15h30 às 16h15 (aplicativo) / 14h às 15h30 (TV Educação)

1º médio – 14h45 às 15h30 (aplicativo) / 15h30 às 16h15 (TV Educação)

2º médio – 18h30 às 19h15 (aplicativo) / 17h às 18h30 (TV Educação)

3º médio – 17h45 às 18h30 (aplicativo) / 18h30 às 19h15 (TV Educação)

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo