Para ex-presidente Collor, Bolsonaro erra ao ignorar a importância dos partidos políticos

O presidente Jair Bolsonaro erra desde o começo do mandato dele ao ignorar a importância de conversar e reconhecer os partidos políticos. A opinião é do ex-presidente e atualmente senador Fernando Collor de Melo, entrevistado na Rádio Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira, 27.

Collor afirmou que Bolsonaro cometeu erros semelhantes aos dele quando foi presidente. Ele disse que a saída de Bolsonaro do partido do PSL aumentou a tensão e rachou a base ao invés de consolidar esse apoio necessário para a estabilidade do governo.

Sobre a troca de nomes na superintendência da Polícia Federal, Collor explicou que essa decisão é uma prerrogativa do cargo de presidente, mas é importante que essa mudança seja feita em critérios técnicos, não baseada nas relações pessoais.

Depois de mais essa polêmica e tantas críticas que Bolsonaro fez nos últimos meses aos demais parlamentares, o senador afirmou que será difícil para o presidente conseguir apoio. O senador criticou a influência dos filhos do presidente Bolsonaro no governo federal e o constante esforço deles em criar desacordos.

Dos nomes fortes de Jair Bolsonaro nos ministérios, agora resta Paulo Guedes à frente da pasta da economia. A permanência dele no cargo vem sendo questionada diante da resistência a medidas emergências para socorrer a população durante a crise do coronavírus.

Para Fernando Collor de Melo, o ministro precisa se adaptar a essa nova realidade ou ser tirado do cargo. O ex-presidente foi entrevistado pelos jornalistas Rafael Colombo, Thays Freitas, Pedro Campos, José Paulo de Andrade e Cláudio Humberto.

Assista a entrevista: