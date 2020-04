Meteorito enorme cai no Brasil; veja registros do momento

A queda de um meteorito foi reportada por alguns usuários das redes sociais, e as imagens viralizaram o fenômeno que ocorreu em uma cidade no Brasil.

De acordo com o portal Meganoticias, o evento aconteceu no Rio Grande do Sul, na última quinta, quando uma grande massa luminosa foi capturada entrando na atmosfera e, posteriormente, se desintegrando.

Até o momento, nenhum dano material ou feridos foram relatados como resultado da queda dessa bola de fogo.

Meteorito visto antes de estrellarse en #Brasil. pic.twitter.com/khyBJbwH6Q — Realidad internacional (@realidad_int) April 26, 2020

#Internacional imágenes de un supuesto #Meteorito que cayó en la región de Hortensia, Río Grande do Sur este jueves El suceso fue confirmado por el profesor Carlos Fernando Jung, del Observatorio Espacial Heller y Jung. Observatorio brasileño. en #Brasil #Covid19 pic.twitter.com/36DQUzB0bI — Reportero.SurAustral (@ReportSurAustra) April 26, 2020