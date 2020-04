Paulo Guedes diz que fica no governo e política econômica será mantida

Em entrevista no Alvorada ao lado do presidente Jair Bolsonaro e de outros ministros, na manhã desta segunda-feira (27), Paulo Guedes deixou claro que continua no governo. Também afirmou que a atual política economia será mantida.

“Queremos reafirmar a todos que acreditam na política economia que ela segue. O presidente está coordenando", afirmou. Num apelo ao funcionalismo, Guedes também pediu colaboração. “Não vai ficar em casa trancado com geladeira cheia. Vão colaborar. Ninguém vai tirar nenhum direito, mas em atenção aos brasileiros não peçam aumento por um ano e meio”.

Ainda na entrevista na porta do Palácio da Alvorada, o ministro da Economia deixou uma mensagem otimista. “O Brasil vai voltar à tranquilidade muito brevemente, muito antes do que todos imaginam. Nós vamos surpreender o mundo de novo.”

Bolsonaro reafirmou o trabalho e a autonomia do ministro da Economia. "O homem que decide economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir", disse.