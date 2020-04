Fuvest adia prova de transferência para USP e prorroga inscrições

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) anunciou nesta segunda-feira (27) o adiamento do exame de transferência para cursos de graduação na USP (Universidade de São Paulo). A prova de pré-seleção foi remarcada para o dia 28 de junho.

O processo é uma oportunidade para matriculados em outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, de transferirem seus estudos para a USP. Alunos já matriculados na universidade podem participar do processo para mudar de curso.

Veja também:

Saque de auxílio emergencial começa a ser liberado nesta segunda

Paulo Guedes diz que fica no governo e política econômica será mantida

Neste ano, a fundação oferta 614 vagas (clique aqui para ver a lista por unidade). Com o adiamento do exame de pré-seleção – aprovados passam por entrevista com a direção do curso pretendido – foi prorrogado o prazo de inscrição para o dia o dia 5 de maio, às 12h.

A taxa para participar é de R$ 185 e interessados podem se inscrever no site da Fuvest. Os locais de prova serão divulgados no dia 19 de junho e a lista de convocados para a segunda etapa será publicada no dia 10 de julho.

Na semana passada, a fundação divulgou o calendário do vestibular para ingresso na USP em 2021. A prova da primeira fase será realizada no dia 29 de novembro e as inscrições começam entre os dias 10 de agosto e 18 de setembro.