Cobrança para furar fila em agências da Caixa revolta clientes

Ouvintes da rádio BandNews FM denunciam a cobrança de dinheiro em troca de lugar na fila de agências da Caixa Econômica Federal. Os relatos foram enviados do Rio de Janeiro e de Fortaleza no primeiro dia do saque emergencial de R$ 600 para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

O preço para furar a fila e ficar entre os primeiros para receber atendimento nas agências da capital fluminense é de até R$ 50. Na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, a ação é praticada por moradores em situação de rua, que dormem nas filas.

Na capital cearense e região metropolitana, o valor varia entre R$ 30 e R$ 50. Os clientes relataram ainda que muitos estão sem máscara de proteção e sem respeitar a distância mínima de 2 metros entre as pessoas.

Veja também:

São Paulo inaugura 100 novos leitos para covid-19 em hospital da zona sul

Metrô adia por tempo indeterminado o retorno da linha 15-Prata