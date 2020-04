Previsão do Tempo: paulistano tem domingo quente e ensolarado

Em tempos de quarentena e confinamento social, a previsão de um dia quente e ensolarado pode soar como ironia do destino, mas é exatamente o que teremos em São Paulo neste domingão, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura, de acordo com Inmet, deve atingir a máxima de 29ºC no decorrer do dia, sem a menor previsão de chuva durante todo o dia.

A mínima prevista para este domingo é de 16ºC.