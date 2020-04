Dupla Sena sorteia prêmio de Mega; veja os números sorteados

Em tempos de coronavírus e prêmios abaixo do normal, A Dupla Sena de Páscoa sorteia neste sábado (25) um prêmio digno de Mega-Sena: nada menos do que R$ 30 milhões pelas seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para o primeiro ou segundo sorteio.

Veja as dezenas sorteadas da Dupla Sena neste sábado:

1º Sorteio

04, 11, 32, 35, 36, 50

2º Sorteio

04, 16, 17, 22, 43, 50

O último sorteio da Dupla Sena foi em março e ninguém levou o prêmio principal.

Foram premiados 7 pessoas no primeiro sorteio e e 8 no segundo. Todos acertaram cinco dezenas sorteadas. Eles ganharam R$ 4.601,12 no primeiro sorteio e R$ 3.623,38 no segundo.