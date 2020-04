Dicas para manter o profissionalismo em reuniões por vídeo

Em videochamadas do trabalho é essencial tomar alguns cuidados para manter o profissionalismo em frente à câmera. Afinal, ainda se trata de algo sério, apesar do ambiente informal. A Jabuticaba Conteúdo, que tem experiência na produção de vídeos para grandes empresas, dá algumas dicas para te ajudar. Se liga:

ILUMINAÇÃO

• Quanto mais iluminação melhor, mas cuidado com o excesso, que pode prejudicar a qualidade da imagem;

• Dê preferência à luz natural;

• Fique sempre de frente para a fonte de luz.

SOM

• Preste atenção se o som está bom – caso esteja ruim, isso pode estragar sua videochamada;

• Não fique em ambientes barulhentos, feche portas e janelas e desative notificações;

• Escolha um ambiente sem eco;

• Evite microfone do celular ou computador. Procure usar um aparelho externo.

VISUAL

• Evite ambientes que possam distrair os outros na reunião. Escolha uma parede neutra, com poucas informações;

• O fundo deve ter conexão com a imagem que você deseja transmitir de si;

• Sente-se em uma posição cômoda e escolha peças de roupa com tom diferente da parede. Evite se movimentar.

IMAGEM

• Se estiver usando o celular, coloque-o na horizontal e apoie em um local estável;

• Posicione a câmera na altura dos olhos;

• Alinhe a inclinação da câmera em paralelo ao seu corpo, de forma que teto e piso não apareçam;

• Teste o celular ou computador antes de entrar na chamada.