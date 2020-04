São Paulo suspende velórios de vítimas de covid-19

A partir de sábado (25), velórios de vítimas de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), serão suspensos na cidade de São Paulo. As homenagens poderão ser feitas em estruturas instaladas nos cemitérios, próximas às sepulturas.

Enterros após às 18h também serão autorizados, caso o número de sepultamentos diários seja superior ao de 400 corpos por dia. As medidas fazem parte do Plano de Contingência do Serviço Funerário, anunciado pela Prefeitura de São Paulo para dar conta do aumento da demanda.

Além disso, a capacidade de enterros será ampliada – cerca de 38 mil urnas foram compradas e mais de duzentos coveiros foram contratados. Na quinta-feira (23), um cemitério vertical com mil gavetas começou a ser construído num terreno dentro do Vila Alpina, na zona leste. Toda a logística da nova operação funerária de São Paulo vai ficar concentrada no cemitério da Vila Formosa.

Veja também:

INSS começa a pagar primeira parcela do 13º para aposentados

Google oferece mentoria gratuita para pequeno negócio