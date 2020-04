Políticos repercutem renúncia de Moro nas redes sociais

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira (24), após o presidente Jair Bolsonaro exonerar o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Nas redes sociais, políticos repercutiram a saída do ex-juiz e dividiram opiniões.

Durante a coletiva de imprensa, Moro acusou Bolsonaro de exonerar Valeixo por interesses pessoais, para ter acesso à informações da PF. Ele também negou ter assinado a exoneração do diretor e afirma que descobriu apenas após a publicação no Diário Oficial da União.

Veja também:

As acusações de Sergio Moro a Bolsonaro no seu discurso de renúncia

Imprensa internacional repercute demissão do ministro Sérgio Moro

Nas redes sociais, o adversário de Bolsonaro nas eleições de 2018 e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), acusou o presidente de cometer crime de responsabilidade. "Os ministros, especialmente os militares que ainda respeitam esse país, deveriam renunciar a seus cargos e forçar a renúncia. O impeachment é processo longo. A crise sanitária e econômica vai se agravar se nada for feito", escreveu.

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede), informou que entrará com um pedido de impeachment do presidente após "graves denúncias do ministro."

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou a demissão. "O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro."

Confira a repercussão:

Agora precisamos atentar para o seguinte: a coletiva de Moro foi um depoimento de delação premiada! Vamos averiguar todas as declarações do agora ex-ministro Sérgio Moro e tomar as medidas cabíveis. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 24, 2020

Vários crimes de responsabilidade descritos por Moro. Os ministros, especialmente os militares que ainda respeitam esse país, deveriam renunciar a seus cargos e forçar a renúncia. O impeachment é processo longo. A crise sanitária e econômica vai se agravar se nada for feito. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 24, 2020

O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro. — João Doria (@jdoriajr) April 24, 2020

Do ponto de vista jurídico, o depoimento de Moro constitui prova de crimes de responsabilidade contra a probidade na Administração, contra o livre exercício dos Poderes e contra direitos individuais. Artigo 85 da Constituição Federal e Lei 1.079/50. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 24, 2020

ATENÇÃO: @SF_Moro deixou claro que o PR @jairbolsonaro cometeu vários CRIMES DE RESPONSABILIDADE. São alguns deles:

1- Falsidade ideológica

2- Interferência na Polícia Federal

3- Impedir a investigações dos seus filhos corruptos

4- Tentativa de barrar inquéritos no STF. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) April 24, 2020

Começa AGORA campanha MORO 2022! Sérgio Moro mostrou sua estatura. É herói nacional. Não se alia a corruptos, não abafa investigações, não negocia com bandidos. O governo perde seu maior ativo moral. Mas o Brasil ganha o melhor candidato para a presidência da República. #Moro2022 — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) April 24, 2020

Sinto muito pela saída de @SF_Moro do Governo. Não só por ser meu padrinho de casamento, mas principalmente pela sua conduta exemplar de cidadão, juiz e Ministro. Sempre terá minha profunda admiração, bem como a gratidão de todos os brasileiros de bem. Obrigada, Moro! pic.twitter.com/1ULP6KLMjZ — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 24, 2020