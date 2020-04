Previsão do Tempo: paulistano entra no final de semana com sol brilhando

O sábado do paulistano deve ser claro, com bastante sol e temperaturas em elevação, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura máxima, que chegou perto dos 25ºC durante a semana, chega a 28ºC neste sábado, para alegria do paulistano.

Não há previsão de chuva, mas o dia pode ficar nublado no final da tarde e noite.

A mínima prevista para este sábado é de 17ºC.

O domingo promete ser ainda mais quente, segundo a meteorologia.