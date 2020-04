Após renúncia de Moro, Bolsonaro diz que fará coletiva para "restabelecer a verdade"

Após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pedir demissão do cargo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que fará uma coletiva nesta sexta-feira (24) para falar sobre o ocorrido.

O pronunciamento está marcado para as 17h. O presidente afirmou, nas redes sociais, que vai "restabelecer a verdade" sobre a exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e a saída de Moro.

– Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 24, 2020

Moro pediu demissão do cargo na manhã desta sexta após a publicação da exoneração de Valeixo no Diário Oficial da União. O decreto, assinado por Bolsonaro e por Moro, afirma que a demissão ocorreu "a pedido". O ex-juiz, no entanto, negou ter assinado o documento. Ele também acusou o presidente de interferir politicamente na PF por interesses pessoais.