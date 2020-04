Bolsonaro exonera diretor-geral da PF e Moro anuncia pronunciamento

O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta sexta-feira (24) o diretor-geral da Polícia Federal, Mauricio Valeixo. O desligamento está no Diário Oficial da União.

O delegado foi tema de uma polêmica envolvendo Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O ex-juiz federal teria cogitado pedir demissão caso não pudesse escolher o novo diretor-geral da PF.

Após a publicação do decreto que exonerou Valeixo, Moro anunciou que irá fazer um pronunciamento, às 11h, no auditório do Ministério em Brasília. O nome do novo diretor-geral da Polícia Federal ainda não foi divulgado.

