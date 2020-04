Lotomania acumulada tem prêmio de R$ 1,3 milhão nesta sexta-feira; veja números

O prêmio do sorteio da Lotomania nesta sexta-feira chega a R$ 1,3 milhão, já que no sorteio anterior ninguém acertou as 20 dezenas do sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta sexta-feira para a Lotomania:

00, 03, 14, 21, 36, 37, 44, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 68, 70, 73, 88, 89

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil 1958 paga R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira; veja números sorteados

Veja o resultado da Quina 5253 desta sexta-feira, 24 de abril

No sorteio de segunda-feira (terça foi feriado e não houve loteria), seis pessoas acertaram 19 números e cada uma ganhou R$ 17.503,89.

Trinta e sete fizeram 18 números e ganharam R$ 1.774,04 cada.

A Lotomania pagou ainda R$ 158,16 para 415 acertadores de 17 pontos.

Veja os números do sorteio da Lotomania de segunda-feira.