Lotofácil 1958 paga R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira; veja números sorteados

Quem acertar as 15 dezenas da Lotofácil no sorteio desta sexta-feira (24) vai levar para casa um prêmio de R$1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira:

02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

A Lotofácil continua sendo a loteria que mais distribui prêmio. No sorteio desta quarta-feira, um apostador ganhou sozinho a bolada de R$ 3.903.995,94.

Duzentos e setenta e duas pessoas acertaram 14 pontos e ganharam R$ 2.346,10 cada.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 10.547 pessoas que acertaram somente 13 dezenas.

Veja as dezenas sorteadas na Lotofácil de quarta-feira.