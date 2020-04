INSS começa a pagar primeira parcela do 13º para aposentados

O INSS começa a pagar o 13º de aposentados e pensionistas, com o depósito da primeira parcela entre esta sexta-feira e 8 de maio. A antecipação dos valores foi anunciada pelo governo como uma medida para tentar reduzir o impacto da crise do novo coronavírus.

Para quem recebe um salário mínimo, o depósito será feito entre hoje e 8 de maio, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados que ganham acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 4 e 8 de maio.

Em todo o país, 35,6 milhões de pessoas receberão seus benefícios de abril, segundo INSS. Desse total, 30,7 milhões receberão a primeira parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,7 bilhões. A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 5 de junho.

Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício de aposentadoria, pensão por morte, auxílio- -doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Quem recebe benefícios assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), não têm direito.