Imprensa internacional repercute renúncia do ministro Sergio Moro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, renunciou ao cargo na manhã desta sexta-feira (24) em pronunciamento na sede da pasta, em Brasília.

A imprensa internacional repercute fortemente o pedido de demissão do ex-juiz. Confira algumas manchetes dos veículos estrangeiros:

Bloomberg – Estados Unidos

Ministro Moro renuncia em novo golpe ao governo

Sergio Moro, the former judge who rose to fame as the face of Brazil’s largest anti-corruption probe, resigned from his post as justice minister, dealing a blow to the government of President Bolsonaro https://t.co/ODmzjibK2e — Bloomberg (@business) April 24, 2020

The Guardian – Estados Unidos

Ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, renuncia em golpe a Jair Bolsonaro

CBC – Estados Unidos

Popular ministro da Justiça do Brasil renuncia

Brazil's popular justice minister resigns. Sérgio Moro opposed President Jair Bolsonaro’s decision to fire the country's police chief. Moro, an ex-judge who jailed former president Luiz Inácio Lula da Silva, is seen as a right-wing hero. Previous story: https://t.co/2qgJWYQ3Hj — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 24, 2020

Bloomberg Asia

Destino do ministro da Justiça brasileiro Sergio Moro permanece incerto após relatos de que ele renunciou

The fate of Brazilian Justice Minister Sergio Moro remains unclear after reports that he resigned https://t.co/zj6tUzMAZo — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 24, 2020

Publimetro Chile

Crise no Brasil: Sergio Moro, juiz da Lava Jato, renuncia ao governo Bolsonaro

Crisis en Brasil: Sergio Moro, el juez de Lava Jato, renuncia al gobierno de Bolsonaro 👉 https://t.co/DNdGhx4eZb pic.twitter.com/FqAO5EDzVi — Publimetro (@PublimetroChile) April 24, 2020

Bloomberg – Canadá

The fate of Brazilian Justice Minister Sergio Moro remains unclear after reports that he resigned https://t.co/eOn14YPBMp — Bloomberg Canada (@BloombergCA) April 24, 2020

El Destape – Argentina

Brasil em chamas: Sergio Moro confirmou sua demissão e atacou Jair Bolsonaro

Brasil en llamas: Sergio Moro confirmó su renuncia y apunto contra Jair Bolsonarohttps://t.co/6RyuKaNu52 — El Destape (@eldestapeweb) April 24, 2020

Agence France-Presse

Bolsa de São Paulo afunda mais de 8% após renúncia do ministro da Justiça Sergio Moro

[AMPLÍA] La Bolsa de Sao Paulo se hundía más de 8% y el real caía a récords históricos frente al dólar, tras la renuncia del popular ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, quien denunció "interferencias políticas" del presidente Jair Bolsonaro en asuntos judiciales #AFP pic.twitter.com/WxfnscMTxC — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 24, 2020

NTN24

Sergio Moro, ministro da Justiça do Brasil, renunciou: "O presidente Jair Bolsonaro não me quer no cargo"

Renunció Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil: "El presidente Jair Bolsonaro no me quiere en el cargo" #24Abr https://t.co/mCia7eKY9E pic.twitter.com/DORssfbSTu — NTN24 (@NTN24) April 24, 2020

