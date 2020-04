Google oferece mentoria gratuita para pequeno negócio

Para ajudar as pequenas e médias empresas durante a pandemia da covid-19, o Google anunciou o programa de Mentoria Cresça com o Google . Empreendedores poderão tirar dúvidas e receber orientação de profissionais sobre as principais áreas da rotina de uma empresa que foram impactadas nesse período.

O programa terá mais de 30 mentoras selecionadas por meio de uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora. Durante dois meses, os interessados poderão agendar reuniões de 30 minutos com as mentoras – no total, serão oferecidas 120 sessões de mentoria online diárias, totalizando 5 mil ao final do período.

Os interessados poderão escolher entre seis temas: vendas online, finanças e contabilidade, inteligência emocional para empreendedores, inovação e modelos de negócio, apoio jurídico e marketing digital.

O agendamento para as sessões pode ser feito por meio do site events.withgoogle.com/emcasa/ até o final de junho de 2020. É necessário ter uma conta do Google para realizar a inscrição e há o limite participação em uma mentoria por tema a cada 30 dias.