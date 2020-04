Dólar vai a R$ 5,67 e Ibovespa despenca após saída de Moro

A saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública abalou o mercado brasileiro no início da tarde desta sexta-feira (24). Às 12h21, o Índice Bovespa, mais importante indicador do desempenho das ações negociadas na B3, era cotado a 72.070 pontos, queda de 9,54%.

Já a cotação do dólar comercial tem alta expressiva de 2,6%, valendo R$ 5,67. O impacto no mercado financeiro teve início antes do pronunciamento de Moro, às 11h, mas acelerou após a confirmação da renúncia do ex-juiz federal.

Em seu discurso, o agora ex-ministro acusou Bolsonaro de exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, por interesses pessoais. “O presidente me disse, mais de uma vez, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, obter informações, relatórios de inteligência. E realmente não é o papel da Polícia Federal de prestar esse tipo de informação, elas devem ser preservadas.”