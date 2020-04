Covid-19: São Paulo registra mais 167 mortes e atinge 1,5 mil óbitos

O estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas mais 167 óbitos decorrentes da covid-19. No total, a doença já causou 1.512 óbitos no estado. O número de cidades paulistas com ao menos uma vítima fatal da doença chegou a 124, dez a mais do que o registrado ontem(23). Os dados, divulgados hoje são da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

De acordo com o governo paulista, dos 1.512 óbitos até agora causados pela doença, 1.010 ocorreram na capital (66%) e 502, em localidades fora da cidade de São Paulo (33%). Em relação aos casos confirmados, o estado registra, no total, 17.826 casos, distribuídos em 269 municípios. Há 6,4 mil pacientes – com confirmação ou suspeita de estar com a doença – internados em hospitais de São Paulo: 2.477 em unidades de terapia intensiva (UTI) e 3.976 em enfermarias.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado, destinados ao tratamento da covid-19, está em 57,7%, um crescimento de dois pontos percentuais nas últimas 24 horas. Na Grande São Paulo, a taxa é de 76,9%, elevação de cerca de 3% em relação a ontem.

Segundo o governo do estado, os principais fatores de risco associados à mortalidade por covid-19 são cardiopatia (59,9% dos óbitos), diabetes mellitus (42,7%), pneumopatia (13,2%), doença renal (12,1%) e doença neurológica (11,3%).

A Secretaria Estado da Saúde de São Paulo não divulgou o número de pacientes recuperados da covid-19.