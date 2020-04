Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta sexta, 24 de abril

O dólar à vista volta a estressar em meio à cautela que antecede um pronunciamento, às 11 horas desta sexta-feira, 24, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Está no radar dos mercados também a decisão do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, que mandou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentar em 10 dias informações sobre um pedido de impeachment, de um total de 16 que estariam em suas mãos, contra o presidente Jair Bolsonaro. Maia é acusado por dois advogados, autores da ação, de ser omisso na análise do tema. O Palácio do Planalto acompanha com preocupação o andamento do caso no STF.

O novo salto da moeda americana está em linha também com a alta predominante do dólar ante moedas emergentes ligadas a commodities no exterior, após aprovação de novo pacote de estímulos a empresas nos Estados Unidos. E antecede os leilões de rolagem de linha (US$ 3 bi) e de swap cambial (US$ 500 milhões) já marcados para esta manhã, sem previsão ainda de oferta nova de liquidez. Ontem, o BC injetou US$ 1,5 bilhão em swap cambial. O dólar maio terminou em R$ 5,5380. Ainda pela manhã saem os dados do setor externo do País em março.

