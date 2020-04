Aulas presenciais da rede pública de SP devem retornar gradualmente em julho

As aulas presenciais das redes estadual e municipais de São Paulo devem retornar apenas a partir do mês de julho. Segundo o governador João Doria (PSDB), em coletiva nesta sexta-feira (24), o cronograma escolar será reorganizado.

“O Governo de São Paulo planeja a retomada das aulas de acordo com orientação do Centro de Contingência da Covid-19 e do nosso comitê de saúde de forma integrada com a Secretaria da Educação”, afirmou Doria.

Esse retorno às aulas presenciais será feito de forma gradual e regionalizada, sem previsão de quando todos os estudantes poderão voltar a frequentar as escolas. No caso de creches e unidades de educação infantil, o retorno aos espaços pode ser antecipado.

“A educação infantil, que tem atendimento de creche, será priorizada pensando especialmente nas mães que trabalham fora e nas demais configurações de famílias que necessitam de cuidados integrais aos filhos, para que retornem ao trabalho”, disse o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Quando as aulas presenciais forem retomadas, os alunos passarão por avaliação para mensurar possível prejuízo de aprendizado com o ensino a distância. Os resultados vão pautar o planejamento de ensino para o resto do ano letivo.

As aulas na rede estadual de São Paulo foram suspensas no dia 23 de março, devido à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O governo organiza a realização de aulas pela internet e pela televisão durante o período de quarentena.