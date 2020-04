Vídeo de voo em massa de pássaros nos EUA impressiona internautas e viraliza

Um vídeo impressionante de centenas de pássaros voando em um estacionamento chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias.

Uma norte-americana flagrou o momento do voo conjunto dos pássaros no estado do Texas. O vídeo viralizou nas redes sociais e os internautas chegaram a comparar o momento com o filme "The Birds", de Alfred Hitchcock. Assista:

O vídeo, na verdade, é antigo e voltou a circular na internet nesta semana. As aves são migratórias e a passagem delas pela região é comum em algumas épocas do ano.