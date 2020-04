São Paulo terá reabertura por fases

stado de São Paulo anuncia que, a partir de 11 de maio, alguns estabelecimentos podem ser autorizados a reabrir, a depender de taxa de crescimento de pessoas com covid-19, leitos hospitalares disponíveis e número de pessoas testadas. Reabertura deve ser setorial e por região. Detalhamento só sai no dia 8 de maio. Grande SP pode ficar na quarentena

A quarentena continuano estado de São Paulo?

No estado de São Paulo, a quarentena continua sem mudanças até 10 de maio. Mas os setores autorizados a funcionar representam, segundo o governador João Doria (PSDB), 74% da estrutura econômica do estado.



Quais os setores hoje autorizados a funcionar?

Abastecimento –supermercados, farmácias, açougues, feiras livres, centrais de abastecimento, lojas de conveniência em postos de combustível com venda de produtos alimentícios, produtos de limpeza e outros ligados–, alimentação –restaurantes, lanchonetes, padarias, mas só com entrega ou drive-thru, sem consumo no local–, comunicação social, construção civil –incluindo lojas de material de construção–, hotéis, petróleo e gás –incluindo postos de combustível–, produção agropecuária e industrial, saúde, segurança, energia, transporte e logística, cartórios, clínicas veterinarias e pet shops, bancas de jornais, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos, lavanderias, locadoras e oficinas mecânicas de veículos, incluindo borracharias e reparos de motocicletas e bicicletas, bancos, lotéricas, serviços de call center, todos os serviços médicos, odontológicos e fisioterápicos, Correios, data center.

Depois do dia 10 de maio a quarentena acaba?

Não. Será implementado o Plano São Paulo, que vai estabelecer setores que serão autorizados, a funcionar

Como será a saída da quarentena?

Vai depender de três critérios de saúde: taxa de crescimento do número de pessoas infectadas, capacidade do sistema de saúde de oferecer leitos de internação e número de pessoas testadas para a doença. Pode ser regionalizada, a depender da situação de cada área do estado, que serão classifica das em vermelha, amarela e verde. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, hoje todas as regiões do estado estão nas classificações vermelha ou amarela.

Quando será divulgado quais setores e regiões terão flexibilização?

A divulgação está prevista para o dia 8 de maio.



A Grande São Paulo terá alguma mudança a partir de 11 de maio?

Não se sabe ainda. Atual mente, a região está com 73,7% de ocupação de leitos de UTI destinados à covid-19. Na capital, esse índice na segunda-feira era 73%.

Há fiscalização hoje dos estabelecimentos?

Sim. Na capital, 160 estabelecimentos que não poderiam estar abertos já foram flagrados e interditados, segundo a Prefeitura de São Paulo

Quais setores serão prioritários para reabrir?

Aqueles cuja atuação oferece menor risco de contato, que tenham maior possibilidade de distanciamento e que sejam mais vulneráveis do ponto de vista econômico.

Como está a situação dos testes de covid-19 no estado?

O Instituto Butantan divulgou ontem que a fila de testes que ainda aguardavam resultados foi zerada. Até o momento, foram realizados 35,5 mil testes no estado.

Haverá testagem em massa no estado?

Um programa está sendo estudado, mas, segundo o governo, os testes disponíveis são usados em situações diferentes: o RT-PCR é aplicado no momento dos sintomas e o teste rápido é mais eficiente 14 dias após a infecção, quando a pessoa criou anticorpos contra o novo coronavírus. Por isso, será necessário estudar em quem aplicar o teste rápido.



Como está a situação da evolução dos casos no estado?

Segundo David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o afastamento social “achatou” a curva dos casos em São Paulo, impedindo o crescimento maior que era previsto antes.



O transporte público teve redução de passageiros?

A SPTrans informou que na última sexta-feira, o volume de passageiros nos ônibus municipais na capital foi 71% abaixo da média. No mesmo dia, a redução foi de 79% no Metrô (linhas 1-Azul, 2-Verde e3-Vermelha), 72% na CPTMe 70% na EMTU, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

O trânsito na capital está tendo aumento nos últimos dias?

A CET informou que ontem foi registrado o maior índice de lentidão no período da manhã desde o início da quarentena: 19 km às 8h

CLASSIFICAÇÃO DAS REGIÕES

Conforme dados da saúde, no estado de São Paulo

Zona Vermelha

Elevado número de novos casos OU alta ocupação de leitos de UTI

Zona amarela

Estável número de novos casos OU ocupação adequada de leitos de UTI

Zona verde

Baixo número de novos casos, baixa ocupação de leitos de UTI, testes disponíveis para sintomáticos e suspeitos, protocolos setoriais implementados