Prefeitura de São Paulo confirma a saída do secretário de Governo

A Prefeitura de São Paulo confirmou a saída do secretário de Governo, Mauro Ricardo. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (23). As informações são da reportagem da rádio BandNews FM.

Segundo a administração municipal, Mauro Ricardo deixa o posto cinco meses depois do prazo, de um ano, previamente combinado com o prefeito Bruno Covas. Rubens Risek será o novo secretário de Governo.

Em outra mudança no quadro municipal, a procuradora Marina Magro vai acumular as funções de secretária de Justiça e procuradora geral do município.

Veja também:

Senado aprova PL que amplia auxílio emergencial para 20 categorias

Notícia falsa sobre Itaú e Turma da Mônica circula no WhatsApp