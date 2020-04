Comerciantes da Galeria do Rock demitem 400 funcionários

Comerciantes da Galeria do Rock, um dos ícones do centro de São Paulo, já demitiram 400 funcionários desde o começo da quarentena.

As demissões representam quase um terço dos funcionários. Das 215 empresas registradas no local, 30 encerraram as atividades – praticamente uma por dia.

Marcone Moraes, diretor administrativo do Instituto Cultural Galeria do Rock, afirma que os estabelecimentos já vinham passando por um período difícil, o Carnaval.

De acordo com ele, vários comerciantes do local tentaram obter empréstimos de valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para segurar as contas, mas esbarraram na burocracia. A administração estima que metade das lojas da galeria pode fechar nos próximos seis meses.