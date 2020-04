Decreto em São Paulo recomenda uso de máscara fora de casa

O governo de São Paulo vai publicar um decreto recomendando o uso de máscaras em todas as cidades do estado. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira (23). Segundo ele, isso não derruba a recomendação de ficar em casa, mas vale para quem precisa sair para ir ao supermercado, por exemplo.

A recomendação já existe na capital paulista desde a semana passada e será aplicada aos 644 demais municípios. O uso do equipamento de proteção individual é opcional.

Doria também chamou de “grave” o fato da taxa de isolamento na capital paulista ter caído para 48% ontem. O governador afirmou que a queda do índice acende o sinal amarelo e voltou a pedir para os paulistanos ficarem em casa.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de casos e óbitos por covid-19 no Brasil. De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira (22), são 15.914 pessoas diagnosticadas e 1.134 mortes – uma taxa de letalidade de 7,1%, acima da média nacional, de 6,4%.