Cidadania italiana: prazo para quem entrou na fila em SP até 2010 termina nesta quinta

As pessoas que entraram na fila de reconhecimento da cidadania italiana por direito de sangue no Consulado de São Paulo nos anos de 2008, 2009 e 2010 têm apenas até esta quinta-feira (23) para enviar o email solicitando o agendamento para entrega dos documentos.

Em um comunicado nas redes sociais, o Consulado salienta que o prazo "não será prorrogado" e que o formulário deve ser preenchido somente pelo titular do requerimento. Dados dos outros maiores de idade devem ser informados no corpo do email, e os anexos não podem superar 500 kb.

O endereço para envio da solicitação é [email protected]. e a sede consular não manda confirmação de recebimento "devido à imensa demanda". "Não se preocupe se ainda não recebeu resposta, todos serão agendados", diz o comunicado.

Um guia publicado na página do Consulado indica como o email deve ser escrito e quais documentos precisam ser anexados. Não serão consideradas solicitações de pessoas que entraram na fila em outros anos.