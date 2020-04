VÍDEO: carro em alta velocidade invade e destrói loja de conveniência

Um veículo invadiu uma loja de conveniência de um posto de gasolina em Piracicaba, no interior de São Paulo. As imagens da câmera de segurança mostram que o motorista perde o controle da direção e invade o local em alta velocidade.

Veja também:

Cem cidades paulistas já registram mortes por coronavírus

Ministério cancela antecipação da 2ª parcela do auxílio emergencial

Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com sinais de embriaguez e com a carteira de habilitação vencida. As informações são do 1º Jornal, da Band. Assista ao vídeo: