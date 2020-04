Arco-íris invertido aparece no céu e viraliza como um sinal de esperança

Um evento estranho na natureza cativou o mundo inteiro. A imagem de um arco-íris invertido foi visto como um sinal de esperança e se tornou viral nas mídias sociais. As pessoas continuam falando que este é um sinal do céu que o pesadelo do coronavírus passará em breve.

Ele ainda tem um formato de sorriso. "Tudo vai ficar bem", é a frase que os usuários acompanharam a imagem do fenômeno estranho.

É realmente uma imagem peculiar que causa sensação a quem a vê. Os usuários da Internet não podem deixar de compartilhá-lo como sinônimo de suporte, com a certeza de que as coisas melhorarão.

O arco-íris de cabeça para baixo foi visto na Itália. Precisamente uma das nações onde mais pessoas morreram da pandemia de coronavírus.

As pessoas ficaram surpresas ao ver o fenômeno e tiraram fotos dele, rapidamente se tornando virais e um sinal de esperança.

O que dizem os especialistas?

Em uma entrevista para o mundo da BBC, o meteorologista David Schultz, da Universidade de Manchester, esclareceu que não é exatamente um arco-íris reverso quando as pessoas o capturam.

Ele explicou que o fenômeno é chamado de "arco circuncentro" ou "arco de Bravais". Segundo o especialista, a diferença é que o arco-íris é produzido pela curvatura da luz.

Bem como pela separação de cores através das gotas de água que caem das nuvens. Em vez disso, esse "arco circuncentro" é produzido quando os raios do sol são curvados por meio de cristais de gelo que estão presos nas nuvens e separados formando as cores.

A informação de que não é um arco-íris reverso não decepcionou a multidão. Embora na verdade seja chamado de “arco circuncentro”, os internautas continuam a garantir que este é um sinal positivo para a humanidade: estamos perto do fim da pandemia?

