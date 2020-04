WhatsApp e OMS lançam pacote de figurinhas

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou ontem, em parceira com a OMS (Organização Mundial de

Saúde), um novo pacote de figurinhas chamado “Juntos em Casa”.

Em comunicado por meio da rede social Twitter, o aplicativo WhatsApp afirma que a parceria tem a intenção de manter as pessoas conectadas durante o distanciamento social em virtude da covid-19.

Além de cumprimentar os amigos à distância e enviar mensagens motivadoras em dez idiomas, as novas figurinhas permitem homenagear os profissionais de saúde e já estão disponíveis desde ontem no aplicativo para as versões de Android e iOS.

Além da parceria com a Organização Mundial de Saúde, já é possível encontrar no aplicativo de mensagens, [ figurinhas em parceria com o Ministério da Saúde.



Em 11 imagens diferentes, as ilustrações trazem mensagens de prevenção à doença como “Desinfete os objetos usados” e “Lave bem as mãos”.